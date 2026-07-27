சிலம்பம் போட்டியில் வென்ற வாலாஜாபாத் மாணவ -– மாணவியர்
சிலம்பம் போட்டியில் வென்ற வாலாஜாபாத் மாணவ -– மாணவியர்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
வாலாஜாபாத், ஜூலை 28–
தேசிய அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வாலாஜாபாத் மாணவ – மாணவியர்க்கு பாராட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.
வாலாஜாபாதில் செயல்பட்டு வரும் ஜி.கே.ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு சிலம்பம் உள்ளிட்ட தற்காப்பு பயற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், சதுரங்கபட்டிணத்தில் தமிழன் சிலம்பம் தற்காப்பு கலை அறக்கட்டளை சார்பில் தேசிய அளவிலான சிலம்பம் போட்டி கடந்த 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் நடந்தது.
இதில், மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர் போட்டியில் பங்கேற்றனர். அதன்படி, ஜி.கே.ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட வாலாஜாபாத், ஊத்துக்காடு, நாய்க்கன்பேட்டை, அய்யம்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர் பலரும் பங்கேற்றனர்.
இதில், அஸ்வத்குமார், கதிரேஷன், பிரதிக் சாருண், தவனேஸ்வர், காமேஸ்வரன், லஸ்ரீசாகரன் ஆகிய 6 பேர் தங்கம் வென்றனர். ஹர்ஷிதா, நித்யாஸ்ரீ, பிரணவ் ஆகிய 3 பேர் வெள்ளி வென்றனர். சபியா, வர்ஷா, தசினா, ஷரிப்பிரியா, ஷிபானா, கிருஷ்ணராஜ், லித்திக் ராஜன், மித்ரன், ஏர்த்திக், ஸ்ரீவர்ஷன், மோகித்மித்ரன், ஜீவா, யுவஸ்ரீ, பிரவின், யாசினி, மோனிஷ் ஆகிய 16 பேர் வெண்கலம் வென்றனர்.
வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருக்கு வாலாஜாபாத் ஜி.கே. ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி நிறுவனர் கல்யாணசுந்தரம் தலைமையில், பாராட்டு விழா நடத்தி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.