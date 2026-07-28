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கூலி உயர்வு அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் வருமா? காத்திருக்கும் காஞ்சி பட்டு நெசவாளர்கள்!

கூலி உயர்வு அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் வருமா? காத்திருக்கும் காஞ்சி பட்டு நெசவாளர்கள்!

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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காஞ்சிபுரம், ஜூலை 29–-

தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டில், கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கூலி உயர்வு அறிவிப்பு அறிவிக்கப்படுமா என நெசவாளர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

தமிழக அரசின் 2026- – 27ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் ஆக., 5ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. கைத்தறி துறையில் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காஞ்சிபுரம் கூட்டுறவு கைத்தறி சங்கங்களில் உறுப்பினராக பணியாற்றும் ஆயிரக்கணக்கான நெசவாளர்கள், தங்களுக்கு வழங்கப்படும் கூலியை உயர்த்தும் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

பட்டுப் புடவைகளுக்கு உலகளவில் தனி அடையாளம் பெற்ற காஞ்சிபுரத்தில், நெசவுத் தொழில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமாக இருந்து வருகிறது.

இந்தத் தொழிலை நம்பி வாழும் நெசவாளர்களின் நலன் தொடர்பான அறிவிப்புகள் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டிலும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் 22 பட்டு கூட்டுறவு கைத்தறி சங்கங்களில் 4,500 நெசவாளர்கள் பணியாற்றி வருகின் றனர். இவர்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்துள்ள கூலி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு பட்ஜெட்டில் நெசவாளர்களுக்கு கூடுதல் கூலி உயர்வு அறிவிப்பை வெளியிடுவது வழக்கமாக உள்ளது. சில ஆண்டுகளாக, கூட்டுறவு சங்க நெசவாளர்களுக்கு, 10 சதவீத அளவில் கூலி உயர்வு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வு, குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிப்பு, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றம் உள்ளிட்ட காரணங்களால், தற்போதைய கூலி போதுமானதாக இல்லை என நெசவாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

எனவே, இந்த ஆண்டு கூடுதலாக கூலி உயர்வு அறிவிக்க வேண்டும் என்பது நெசவாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

இதனால், இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் கூலி உயர்வு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டால், கூட்டுறவு கைத்தறி சங்கங்களில் பணியாற்றும் 4,500 நெசவாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் நேரடியாக பயனடைவார்கள். மேலும், காஞ்சிபுரம் பட்டுத் தொழிலுக்கும் புதிய ஊக்கம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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