ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
காஞ்சிபுரம், ஜூலை 29–
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விதை பரிசோதனை நிலையத்தில், உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன
இயற்கை வளங்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தவும், அவற்றை பாதுகாக்கவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஜூலை 28ம் தேதி உலக இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
இதை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விதை பரிசோதனை நிலையத்தில், நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் கிருஷ்ணவேணி தலைமை தாங்கினார்.
காஞ்சிபுரம் விதைகள் பரிசோதனை நிலைய அலுவலர் இளையராஜா ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பசுமை இந்தியா மேகநாதன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
பூவரசு, இலுப்பை, நாவல், வில்வம், விளா, சரக்கொன்றை, மகிழம், புங்கன், சீதா மரம், தங்க அரளி ஆகிய 15 வகை நாட்டு மரக்கன்றுகள், நடவு செய்யப்பட்டன.