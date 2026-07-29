திருப்புட்குழி கோவில் குளத்தில் 1 டன் குப்பை குவியல் அகற்றம்
திருப்புட்குழி கோவில் குளத்தில் 1 டன் குப்பை குவியல் அகற்றம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:23 AM
காஞ்சிபுரம்: உலக இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி, திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாள் கோவில் குளத்தில் இருந்த ஒரு டன் எடையுள்ள குப்பை நேற்று அகற்றப்பட்டது.
உலக இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்பு தினத்தையொட்டி, திருப்புட்குழி விஜயராகவ பெருமாள் கோவில் குளத்தை சுத்தம் செய்யும் பணி, நேற்று நடந்தது.
இதில், சர்வம் தன்னார்வ அமைப்பு செயலர் பன்னீர் செல்வன், பசுமை, இந்தியா, ரோட்டரி காஞ்சிபுரம் கிராண்ட் சங்க தலைவர் பசுமை மேகநாதன், செயலர் சசிகுமார், சங்க உறுப்பினர்கள், கீழம்பி எஸ்.எஸ்.கே.வி., கல்லுாரி மாணவியர், பேராசிரியர்கள் பங்கேற்று குளத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், பக்தர்கள் நீராடியபின் விட்டுசென்ற உடைகள் என, மொத்தம் ஒரு டன் எடையுள்ள குப்பையை அகற்றினர்.
தொடர்ந்து, கீழ்கதிர்பூர் பட்டுப் பூங்காவில் நிழல் தரும் பல்வேறு வகையான 50 மரக்கன்றுகளை நடவு செய்தனர்.