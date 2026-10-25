ஒரகடம் அருகே அரசு பஸ் மீது லாரி மோதி 10 பேர் காயம்
ஒரகடம் அருகே அரசு பஸ் மீது லாரி மோதி 10 பேர் காயம்
UPDATED : செப் 30, 2026 07:42 PM
ADDED : செப் 30, 2026 07:12 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்:ஒரகடம் அருகே, அரசு பேருந்து மீது, லாரி மோதியதில் 10 பேர் காயமடைந்தனர்.
தாம்பரத்தில் இருந்து தடம் எண்97, அரசு பேருந்து, 40க்கும் மேற்பட்ட பயணியருடன் நேற்று காலை காஞ்சிபுரம் சென்று கொண்டிருந்தது. வண்டலுார் - வாலாஜாபாத் சாலையில், காலை 11:00 மணியளவில் ஒரகடம் அடுத்த வாரணவாசி அருகே வந்த போது, அரசு பேருந்து மீது, பின்னால் வந்த லாரி மோதியது.
இதில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசு பேருந்து, இடதுபுறம் இருந்த செடிகளுக்குள் புகுந்தது. விபத்தில் அரசு பேருந்தில் இருந்த 10 பயணியர் இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்தனர்.
இது குறித்த தகவலிறிந்து வந்த ஒரகடம் போலீசார், காமடைந்தவர்களை மீட்டு, வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். லாரியை விட்டு விட்டு அதன் ஓட்டுநர் தப்பியோடி விட்டார்.
ஒரகடம் போலீசார் விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்து லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.