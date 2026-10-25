துாய்மை பணியாளர்கள் குறைதீர் முகாமில் 107 மனுக்கள் ஏற்பு
துாய்மை பணியாளர்கள் குறைதீர் முகாமில் 107 மனுக்கள் ஏற்பு
UPDATED : செப் 30, 2026 04:44 PM
ADDED : செப் 30, 2026 04:41 PM
வாலாஜாபாத்:வாலாஜாபாத்தில் நடந்த துாய்மை பணியாளர்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், 107 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்தின் மூலமாக, நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படும் என, பேரூராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
வாலாஜாபாத் பேரூராட்சி அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடந்த குறைதீர் முகாமிற்கு, தி.மு.க., - பேரூராட்சி தலைவர் இல்லாமல்லி தலைமை வகித்தார்.
இந்த குறைதீர் முகாமில், 13 துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியைச் சேர்ந்த, 82 துாய்மை பணியாளர்களிடம் இருந்து, கல்வி உதவித்தொகை, வீட்டுமனை வேண்டி உள்ளிட்ட 107 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
இதையடுத்து, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்களை, தி.மு.க., - பேரூராட்சி துணை தலைவர் சுரேஷ்குமார் வழங்கினார்.
செயல் அலுவலர் யமுனா, துாய்மை ஆய்வாளர் நந்தகுமார், வார்டு மேற்பார்வையாளர் கண்ணதாசன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.