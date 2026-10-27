10ம் நுாற்றாண்டு கல்வெட்டு அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில் கண்டுபிடிப்பு
10ம் நுாற்றாண்டு கல்வெட்டு அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில் கண்டுபிடிப்பு
ADDED : அக் 26, 2026 04:26 PM
வாலாஜாபாத்: வல்லப்பாக்கம் அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில், 10ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு நேற்று (அக்.,25) கண்டுபிடிக்கபட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, வாலாஜாபாத் வட்டார வரலாற்று ஆய்வு மைய தலைவர் அஜய்குமார் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத்- தாலுகா, வல்லப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோவிலில், கடந்த மாதம் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இக்கோவில் நுழைவாயிலின் வலதுப்புற சுவரில், வரலாற்று ஆய்வு மைய குழுவினர் நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், இரண்டு புதிய கல்வெட்டுகள் கிடைத்துள்ளன. முதலாம் கல்வெட்டடில் முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் ஆறு வரிகள் கொண்ட சிதைந்த கல்வெட்டு துண்டு ஒன்று உள்ளது.
இக்கல்வெட்டு, கி.பி.,1004 – -05ம் காலத்தைச் சேர்ந்தது. இந்த கல்வெட்டில் இருக்கும் சில வரிகள் சிதைந்த நிலையில் உள்ளது.
இருப்பினும், ‛திருமகள் போலப் பெருநிலச்செல்வியும், காந்தளூர்ச்சாலை கல மறுத்தருளி’ எனும் புகழ் பெற்ற மெய்க்கீர்த்தி தொடருடன் இடம் பெற்றுள்ளது.
இது, முதலாம் ராஜராஜன் ஆட்சி செய்த ஆண்டை குறிக்கிறது. அதே கோவில் வளாகத்தில், முக்கோண வடிவத்தில் மற்றொரு கல்வெட்டு நேற்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கல்வெட்டு, 10ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்த பார்த்திவேந்திரவர்மனின் கல்வெட்டாகும்.
இந்த கல்வெட்டில், இன்றைய வல்லப்பாக்கத்தை கி.பி. 966 – 67ம் ஆண்டில், ‛வெண்மேசிப்பாக்கம்’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கோவில் விமானம் கட்டப்பட்டதையும், தினமும் திருவமுது படைப்பதற்கு நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி, தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிலத்தின் எல்லை பகுதி குறித்து கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த கோவிலுக்கு தீங்கு செய்பவர்கள் கங்கை, குமரி இடையே செய்த பாவத்தை சுமார்ப்பார்கள் என, பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் வீரராகவன், மங்கையர்கரசி ஆகியோர் உறுதிபடுத்தி உள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.