வடக்குப்பட்டில் வரும் 11ல் மக்கள் தொடர்பு முகாம்

UPDATED : நவ 07, 2026 02:05 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:02 PM
காஞ்சிபுரம்: குன்றத்துார் தாலுகா, வடக்குப்பட்டு கிராமத்தில் வரும் 11ம் தேதி மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடைபெற உள்ளதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசின் வருவாய் துறை சார்பில், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு கிராமத்தை தேர்வு செய்து, கலெக்டர் தலைமையில் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
இதில், பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டு, பட்டா மாறுதல், வருமானம், இருப்பிடம் உள்ளிட்ட சான்றிதழ்கள் மற்றும் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், நவம்பர் மாதத்திற்கான மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம், குன்றத்துார் தாலுகா, வடக்குப்பட்டு கிராமத்தில் வரும் 11ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
வடக்குப்பட்டு - எழுச்சூர் செல்லும் சாலையில், வளர்மதி நகர் கிராம நிர்வாக அலுவலகம் அருகே நடைபெறும் இம்முகாமில், கலெக்டர் சினேகா பங்கேற்று பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களை பெற உள்ளார்.
எனவே, வடக்குப்பட்டு மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் தங்களது கோரிக்கைகள் தொடர்பான மனுக்களை முகாமில் நேரடியாக அளித்து பயன் பெறலாம்
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.