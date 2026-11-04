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காட்டுப்பாக்கத்தில் வரும் 11ல் வேர்க்கடலை சாகுபடி பயிற்சி
காட்டுப்பாக்கத்தில் வரும் 11ல் வேர்க்கடலை சாகுபடி பயிற்சி
ADDED : நவ 03, 2026 04:40 PM
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வேர்க்கடலை சாகுபடி குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் ஆர்.திருமாவளவன் கூறியதாவது:
காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில், வரும் 11ம் தேதி வேர்க்கடலை சாகுபடி குறித்து, ஒரு நாள் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இதில், வேர்க்கடலையை எவ்வாறு சாகுபடி செய்வது; சந்தைபடுத்துவது; உரம் மற்றும் நீர் நிர்வாகம் கையாளுவது எப்படி என பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளன.
இந்த பயிற்சி முகாமில், பட்டம், டிப்ளமா படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பங்கேற்று பயிற்சி பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– ஆர்.திருமாவளவன்,
99405 42371.