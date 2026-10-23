/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மின்னல் தாக்கி 12 ஆடுகள் பலி
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
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உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் அருகே சேத்துப்பட்டு கிராமத்தில் மழையின் போது மின்னல் தாக்கி 12 ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
உத்திரமேரூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் மூன்று நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சேத்துப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலர் கூட்டாக ஆடு, மாடுகளை வயல்வெளியில் மேய்த்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது, இன்று (அக்.,22) மதியம் 2:00 மணிக்கு இடியுடன் பலத்த மழை பெய்தது.
அப்போது, மின்னல் தாக்கியதில், சேத்துப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராணி என்பவரின் ஐந்து வெள்ளாடுகள், சேகர் என்பவரின் ஏழு வெள்ளாடுகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தன. இதுகுறித்து, பெருநகர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.