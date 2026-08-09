காஞ்சியில் 1,374 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரின்றி கருகியது: விவசாயிகள் வேதனை
காஞ்சியில் 1,374 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரின்றி கருகியது: விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : ஆக 08, 2026 05:25 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 05:01 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நிலவும் கடும் வறட்சி மற்றும் நீர்ப்பற்றாக்குறை காரணமாக, 1,374 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் கருகியதால், விவசாயிகள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.
நவரை பருவத்தைத் தொடர்ந்து, சொர்ணவாரி பருவத்தில் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டது. ஏரிப்பாசனத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ள விவசாயிகள் பருவமழையை எதிர்பார்த்து நடவு பணிகளை மேற்கொண்டனர். ஆனால், பயிர்கள் கதிர்விட்டு பால் பிடிக்கும் முக்கியமான தருணத்தில் தண்ணீர் இன்றிப் பயிர்கள் கருகத் தொடங்கியுள்ளன.
இதுகுறித்து காவாந்தண்டலத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கூறுகையில், ''மே மாதம் ஏரியில் ஒரு மாதத்திற்குத் தேவையான நீர் மட்டுமே இருந்தது. பருவமழை கைக்கொடுக்கும் என நம்பிக்கையில் நாற்றங்கால், உழவு, உரங்கள் என ஏக்கருக்கு 15,000 ரூபாய் வரை செலவு செய்து நடவு செய்தோம். ஆனால், வறட்சியால் கதிர்விட்டு பால் பிடிக்காமல் அனைத்தும் பதராகிப் போனது, என கூறினர்.
இது தொடர்பாக மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமாரி கூறியதாவது:
காவாந்தண்டலம், காலூர், தம்மனூர், களக்காட்டூர், அவளூர், நத்தாநல்லூர், ஓணாங்குளம் மற்றும் உத்திரமேரூர் வட்டாரத்தின் 78 கிராமங்களில் கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
இதில் முதல்கட்டமாக 1,374 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டு, அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
பாதிப்புகள் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் கூடுதல் விபரங்கள் சேர்க்கப்படும். நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து அரசே முடிவு செய்யும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.