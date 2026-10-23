மருத்துவ முகாமில் 138 பேர் பங்கேற்பு

ADDED : செப் 30, 2026 08:12 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த துாய்மை பணியாளர்களுக்கான மருத்துவ முகாமில் 138 பேர் பங்கேற்றனர் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை, துாய்மையே சேவை துாய்மை பாரத இயக்கம் கிராமப்புறம் சார்பில், காஞ்சிபுரம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 40 கிராம ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் துாய்மை காவலர்கள், தூய்மை பணியாளர்ககள், மேல்நிலை நீர் தொட்டி இயக்குபவர் உள்ளிட்டோருக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் காஞ்சிபுரம் சிறுகாவேரிபாக்கத்தில் உள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில், நேற்று நடந்தது.
இதில், காஞ்சிபுரம் ஒன்றிய குழு தலைவர் மலர்கொடி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பவானி, ஊராட்சி தலைவர் பொன்னா வெங்கடேசன், ரமேஷ் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
காஞ்சிபுரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மருத்துவர் அருள்மொழி தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.
இதில், ரத்த சர்க்கரை அளவு, எக்ஸ் – ரே, இ.சி.ஜி., தோல், கண், காசநோய் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டன.
இதில், 138 பேர் பங்கேற்றனர். துாய்மை காவலர், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து தாட்கோ உதவி மேலாளர் கோகிலா விளக்கம் அளித்தார்.