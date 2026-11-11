ஏழு ஊராட்சிகளில் வரும் 14ல் சமூக தணிக்கை கிராம சபை கூட்டம்
ஏழு ஊராட்சிகளில் வரும் 14ல் சமூக தணிக்கை கிராம சபை கூட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:01 PM
காஞ்சிபுரம்: ஏழு ஊராட்சிகளில், வரும் 14ம் தேதி, சமூக தணிக்கை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இந்த ஊராட்சிகளில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் மற்றும் பிரதமர் நினைவு குடியிருப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
வாரந்தோறும் சில ஊராட்சிகளை தேர்வு செய்து, வரவு – செலவு கணக்குகளை சமூக தணிக்கை செய்து, மாநில ஊரக வளர்ச்சி தணிக்கை சங்கத்திற்கு, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது வழக்கமாக உள்ளது.
ஏழாவது சுற்றுக்கு, பூசிவாக்கம், அய்யன்பேட்டை, ஆற்பாக்கம், பண்ரூட்டி, அரசாணிமங்கலம், எறையூர், மானாம்பதி ஆகிய ஏழு ஊராட்சிகளில், வரும் 14ம் தேதி, சமூக தணிக்கை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.