/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/‘குரூப் – -2’ தேர்வில் 1,886 பேர் ‘ஆப்சென்ட்’
ADDED : நவ 01, 2026 07:57 PM
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காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் ‘குரூப் – 2’ தேர்வில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 1,886 பேர் பங்கேற்கவில்லை.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் ‘குரூப் – 2’ தேர்வு, இன்று (நவ.,1) 36 மையங்களில் நடந்தன. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 11,608 பேர் தேர்வு எழுத அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதில், 9,722 பேர் இன்று தேர்வு எழுதினர். மீதமுள்ள 1,886 பேர் தேர்வு எழுத வரவில்லை. மூன்று கண்காணிப்பு குழு, நான்கு பறக்கும் படை என, 39 பேர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.