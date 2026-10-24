திருமுக்கூடல் செய்யாற்றங்கரையில் 20,000 பனை விதைகள் நடவு
திருமுக்கூடல் செய்யாற்றங்கரையில் 20,000 பனை விதைகள் நடவு
ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
காஞ்சிபுரம்: திருமுக்கூடல் செய்யாற்றங்கரையில் இன்று (அக்.,23), 20,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டன.
விதைகள் தன்னார்வ அமைப்பு, ஸ்ரீபெரும்புதுார் வனத்துறை மற்றும் கோல்டன் ஹார்ட்ஸ் லயன்ஸ் சங்கம் சார்பில், ஆறாம் ஆண்டாக ஒரு லட்சம் பனை விதைகள் நடும் திருவிழாவின் தொடர்ச்சியாக, வாலாஜாபாத் அடுத்த திருமுக்கூடல் செய்யாற்றங்கரையில், 20,000 பனை விதைகள் நடும் விழா இன்று நடந்தது.
வனத்துறை அலுவலர் பொன் செந்தில், லயன்ஸ் சங்க தலைவர் வேதாச்சலம், இந்திய கடற்படை வீரர் சந்தோஷ் குமார் ஆகியோர் பனை விதைகள் நடும் விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.
இதில், ராசி கல்லுாரி, செயின்ட் மேரிஸ் துணை மருத்துவ கல்லுாரி, எஸ்.ஆர்.எம். கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர், கோல்டன் ஹார்ட்ஸ் லயன்ஸ் சங்க உறுப்பினர்கள், திரிவேணி பள்ளி ஆசிரியர்கள், தன்னார்வ அமைப்பினர் என, 300க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று, இன்று 20,000 பனை விதைகளை நடவு செய்தனர்.