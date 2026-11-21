செவிலிமேடு பாலாறு பாலத்தில் 25 சதவீத பணிகள் நிறைவு
செவிலிமேடு பாலாறு பாலத்தில் 25 சதவீத பணிகள் நிறைவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி நெடுஞ்சாலையில், செவிலிமேடு பாலாற்றின் குறுக்கே 60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகள் 25 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன.
காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலையில், செவிலிமேடு பாலாற்று பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில், 900 மீ., நீளத்திற்கு மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
பழைய பாலத்தின் வழியாக தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. மழைக்காலங்களில் பாலத்தின் சாலை சேதமடைவதாலும், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாலும், வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, இப்பகுதியில் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், 60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி துவங்கப்பட்டது. தற்போது, பாலத்திற்கான கட்டுமான பணிகள் பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகின்றன.
மொத்த பணிகளில் இதுவரை, 25 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாக, நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஆற்றில் துாண்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கின்றன. 2028ம் ஆண்டிற்குள் கட்டுமான பணிகளை முழுமையாக முடித்து, பாலத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் போது, காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைவதுடன், செவிலிமேடு மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளுக்கு செல்லும் வாகன ஓட்டிகளின் பயண நேரமும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.