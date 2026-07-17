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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/﻿ திருமுடிவாக்கத்தில் தொடங்கியது 3 நாள் 'டெக்ஸ்போ' கண்காட்சி சிறு, குறு தொழில்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு

﻿ திருமுடிவாக்கத்தில் தொடங்கியது 3 நாள் 'டெக்ஸ்போ' கண்காட்சி சிறு, குறு தொழில்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு

﻿ திருமுடிவாக்கத்தில் தொடங்கியது 3 நாள் 'டெக்ஸ்போ' கண்காட்சி சிறு, குறு தொழில்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:35 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:35 AM

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குன்றத்துார்: திருமுடிவாக்கம் 'சிட்கோ' தொழிற்பேட்டையில் தொழில் மற்றும் பொறியியல் தொடர்பான மூன்று நாள் கண்காட்சி நேற்று தொடங்கியது. இதில், 299 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்றத்துார் அடுத்த திருமுடிவாக்கத்தில் 'சிட்கோ' தொழிற்பேட்டை அமைந்துள்ளது. இங்கு, திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், தொழில் மற்றும் பொறியியல் தொடர்பான மூன்று நாள் கண்காட்சியை, வெளிநாடுவாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, சென்னை மண்டலம் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தலைவர் ஆர்.வி.சாரி ஆகியோர் நேற்று துவக்கி வைத்தனர்.

தமிழக சிறு, குறு தொழில்கள் சங்க தலைவர் எஸ்.வாசுதேவன், திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க தலைவர் அருள்பொன்னுசாமி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

இதில் 299 நிறுவனங்கள் துல்லிய பொறியியல் பொருட்கள், 'ஷீட் மெட்டல், டை காஸ்ட், பிளாஸ்டிக் மோல்டு' இயந்திரங்கள், தோல் மற்றும் துணி தயாரிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தயாரிப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளன.

அதுமட்டுமல்லாமல், பெரிய தொழிற்சாலைகள், சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுடன் வணிக தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டன. அரசு துறைகளின் தொழில் சார்ந்த திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டன.

பொருட்கள் வாங்குவோர் - விற்போர் சந்திப்புகளும் நடந்தன.

பெரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறு, குறுந்தொழில் நிறுவனங்களுக்கிடையே வாங்குவோர் - விற்போர் சந்திப்பு நடக்கிறது. இதன் வாயிலாக புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமின்றி, உற்பத்தியாளர்களையும் கண்டறிய முடியும். திருமுடிவாக்கம் மட்டுமின்றி, திருச்சி, கோயம்புத்துார், ராணிப்பேட்டை, சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களும் பங்கேற்றுள்ளன. சிறு, குறுந்தொழில்கள் இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆர்.செல்வம், கண்காட்சி தலைவர்.


கலெக்டரிடம் கோரிக்கை திருமுடிவாக்கம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள 4 கி.மீ., சுற்றளவில், 2,000 தொழிற்சாலைகள் இயங்குகின்றன. இந்த தொழிற்சாலைகளின் வாகனங்கள் பல்லாவரம் - திருமுடிவாக்கம் பிரதான சாலையை பயன்படுத்தி செல்கின்றன. இந்த சாலை மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. தொழில் நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக, இந்த சாலையை விரிவாக்கம் செய்து அகலப்படுத்த வேண்டும் என, திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தினர், கண்காட்சியில் பங்கேற்ற கலெக்டரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர்.



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