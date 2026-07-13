/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்ற 3 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:01 AM
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சென்னை: அம்பத்-துாரைச் சேர்ந்த பெண், தன் நண்பரான கொளத்-துாரைச் சேர்ந்த கோகுலுடன் தனியார் விடுதியில் அறை எடுத்து தங்கியிருந்தார். அப்போது, கோகுலின் நண்பர்களான தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த லோகேஷ், 26, மற்றும் பெரம்பூரைச் சேர்ந்த ஹட்ரிக்ஜான் ஆகியோரும் அங்கு வந்து, ஒன்றாக மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.
மது போதையில் கோகுல், லோகேஷ், ஹட்ரிக்ஜான் ஆகியோர், பெண்ணிடம் அத்துமீற முயன்றதாக தெரிகிறது.
அப்பெண், போலீசில் தெரிவித்ததையடுத்து, கோயம்பேடு மகளிர் போலீசார், மூவரையும் கைது செய்தனர்.