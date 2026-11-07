32 விளம்பரப் பலகைகள் காஞ்சிபுரத்தில் அகற்றம்

ADDED : நவ 05, 2026 05:30 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக அளவில், அனுமதி காலம் முடிந்த பின்னரும் அகற்றப்படாமல் வைத்திருந்த 32 விளம்பரப் பலகைகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் இன்று (நவ.,5) அகற்றினர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி பகுதிகளில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிக அளவில் வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர பலகைளைால் மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக கலெக்டர் சினேகாவுக்கு புகார்கள் வந்தன. நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
அதன் அடிப்படையில் கமிஷனர் சுல்தானா உத்தரவின்பேரில், மாநகர திட்டமிடுநர் ரவீந்திரன், நகரமைப்பு அலுவலர் கணேசரங்கன் தலைமையில், உதவிப் பொறியாளர் திவ்யா மற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அடங்கிய குழுவினர் இந்தப் பணியை மேற்கொண்டனர்.
ரங்கசாமி குளம், காமராஜர் சாலை, வந்தவாசி சாலை பகுதிகளில் கட்டடங்களின் மாடியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாகவும், அனுமதி காலம் முடிந்த பின்னரும் அகற்றப்படாமல் வைத்திருந்த விளம்பரப் பலகைகளை இன்று மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அதிரடியாக அகற்றினர்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா கூறியதாவது:
உரிய அனுமதி பெறாத மற்றும் உரிமம் புதுப்பிக்கப்படாத விளம்பர பலகைகளுக்கு ஏற்கனவே நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருந்தது. உரிய தரப்பிலிருந்து எந்தவித பதிலும் அளிக்கப்படாததைத் தொடர்ந்து, விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 32 விளம்பரப் பலகைகள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஸ்டீல் பலகைகளை உடனடியாக அக்குறிப்பிட்ட இடங்களிலிருந்து அகற்றுவது கடினம் என்பதால், அவர்களுக்கு அவகாசம் வழங்கப்பட்டும் பதிலளிக்காததால் அவையும் அகற்றப்பட்டன.
இனிவரும் காலங்களில் முறையான அனுமதி பெற்று உரிய விதிமுறைகளின்படி மட்டுமே விளம்பரப் பலகைகளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.