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மழையால் 4 மின்கம்பம் சேதம் ஆதனூரில் 12 மணி நேர மின்தடை
மழையால் 4 மின்கம்பம் சேதம் ஆதனூரில் 12 மணி நேர மின்தடை
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அடுத்த ஆதனுார் செல்லும் சாலையோரம், மழையால் சாய்ந்த மின்கம்பங்களால், அப்பகுதியில் 12 மணி நேரத்திற்கு மேல் மின்தடை ஏற்பட்டது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
குன்றத்துார் ஒன்றியம், ஆதனுார் ஊராட்சியில், 5,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. ஆதனுார் சாலையோரம் மின் வழித்தடம் செல்கிறது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்.,21) இரவு பெய்த மழையில், ஆதனுார் சாலையோரம் உள்ள நான்கு மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து விழுந்தன.
இதனால், ஆதனுார் சுற்றுவட்டர பகுதிகளில், இன்று (அக்.,22) அதிகாலை முதல் மாலை வரை 12 மணி நேரத்திற்கும் மேல் மின்தடை ஏற்பட்டது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். இதையடுத்து, ஊரப்பாக்கம் மின்வாரிய துறையினர், மின்கம்பங்களை சீரமைத்து மின் வினியோகம் செய்தனர்.