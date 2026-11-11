40 டன் பட்டாசு கழிவுகள் காஞ்சிபுரத்தில் அகற்றம்

UPDATED : நவ 10, 2026 07:48 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:43 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் தீபாவளியையொட்டி, பொதுமக்கள் வெடித்த பட்டாசுகளால் குவிந்த 40 டன் குப்பை கழிவுகளை, துாய்மைப் பணியாளர்கள் வாயிலாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகளிலும் பட்டாசு குப்பைகள் அதிகளவில் குவிந்தன. அவற்றை அகற்றும் பணியில், மாநகராட்சி சார்பில் 400 துாய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மேலும், 30 டாடா ஏஸ் வாகனங்கள், 10 லாரிகள் வாயிலாக பட்டாசு குப்பை கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன. மொத்தம் 40 டன் பட்டாசு குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு, நத்தப்பேட்டையில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கில், மற்ற குப்பைகளுடன் கலக்காமல் தனியாக பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன என, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா தெரிவித்துள்ளார்.
வீடுகளில் இருந்து அன்றாடம் 90 – 100 டன் குப்பை சேகரிக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த குப்பை மட்டுமல்லாமல், பட்டாசு கழிவு மட்டும் 40 டன் அகற்றப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.