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காலுாரில் அய்யப்ப சுவாமிக்கு 40வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை
காலுாரில் அய்யப்ப சுவாமிக்கு 40வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை
ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM
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காஞ்சிபுரம்: காலுாரில், ஸ்ரீஹரிஹர சுதன் அய்யப்ப பக்த சேவா சங்கம் சார்பில், அய்யப்பனுக்கு 40வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை இன்று (நவ.,7) நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த காலுார் கிராமத்தில் உள்ள கோதண்டராமர் கோவிலில், ஸ்ரீஹரிஹர சுதன் அய்யப்ப பக்த சேவா சங்கம் சார்பில், அய்யப்பனுக்கு 40வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை இன்று காலை 7:30 மணிக்கு தொடங்கியது.
இரவு 7:30 மணிக்கு காஞ்சி சரத் ரிதம் குழுவினரின் அய்யப்ப பக்தி பாடல்கள் பாடப்பட்டன. தொடர்ந்து அய்யப்ப குருசாமிகள் மூலம் ஜோதி தரிசனம் காண்பிக்கப்பட்டது.
இதில், காலுார், விச்சந்தாங்கல், குருவிமலை, களக்காட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த திரளான அய்யப்ப பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.