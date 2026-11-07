இரு வீடுகளில் 44 சவரன் திருட்டு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:56 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:54 PM
சாலவாக்கம்: லிங்காபுரம் கிராமத்தில், இரண்டு வீடுகளில் மர்ம நபர்கள் புகுந்து, 44 சவரன் நகை மற்றும் 1.50 லட்சம் ரூபாய் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
சாலவாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட லிங்காபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த, விஜயகுமார், 38, கடந்த 3ம் தேதி இரவு வீட்டை பூட்டி விட்டு பக்கத்து தெருவில் உள்ள உறவினர் துக்க நிகழ்வுக்கு குடும்பத்துடன் சென்றார். மறுநாள் அதிகாலை வீட்டிற்கு வந்து பார்த்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில், இருந்த, 36 சவரன் நகை, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றது தெரியவந்தது.
மேலும், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த, கிருஷ்ணன், 31. குடும்பத்துடன் கடந்த 3ம் தேதி வீட்டை பூட்டி விட்டு பரந்துார் அருகே, சாமந்திபுரத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றனர். மறுநாள் காலை வீட்டிற்கு வந்து பார்த்போது வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில், இருந்த 8 சவரன் நகையை மர்ம நபர்கள் திருடிச்சென்றது தெரியவந்தது.
இவர்கள் இருவரும் அளித்த புகாரையடுத்து, சாலவாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.