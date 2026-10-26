பேருந்து சேவை இல்லாததால் 50 கிராமங்கள் தவிப்பு! மாணவ – மாணவியர், தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு
பேருந்து சேவை இல்லாததால் 50 கிராமங்கள் தவிப்பு! மாணவ – மாணவியர், தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:32 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 50 கிராமங்களுக்கு இதுவரை போதிய அரசு பேருந்து சேவை கிடைக்காததால், வேலைக்கு செல்வோர், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் என, பல தரப்பினரும் தினமும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். பேருந்து வழித்தடங்களை உருவாக்கி சேவையை விரிவுபடுத்துவார்களா என கிராம மக்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொழில் நிறுவனங்கள், கல்வி நிலையங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகர்ப்புறங் களுக்கு தினமும் செல்வோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, உத்திர மேரூர், வாலாஜாபாத், ஸ்ரீபெரும்புதுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பல கிராமங்களில் வசிப்போர், வேலை, கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளி இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
ஆனால், அனைத்து கிராமங்களுக்கும் தேவையான அளவில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதில்லை என புகார் நீடிக்கிறது.
சில பகுதிகளில் குறிப் பிட்ட நேரங்களில் மட்டுமே பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால், அவற்றை தவற விடும் மக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
போதிய பேருந்து வசதி இல்லாத 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், இருசக்கர வாகனங்கள், ஆட்டோக்கள் உள்ளிட்ட மாற்று போக்குவரத்தை நாட வேண்டியுள்ளது. இதனால், கூடுதல் செலவு ஏற்படுவதுடன், குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பத்தினரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு பேருந்து சேவை என்பது மிகவும் அவசியமானதாக உள்ளது.
பள்ளி, கல்லுாரி களுக்கு செல்லும் மாணவ – மாணவியர் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கல்வி நிலையங்களை அடைய வேண்டியுள்ளது.
தொழிலாளர்களுக்கு சிக்கல்
ஸ்ரீபெரும்புதுார் சுற்றுவட்டாரத்தில் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகளவில் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இவற்றில் வேலை செய்யும் கிராமப்புற தொழிலாளர்கள், பணிக்கு குறித்த நேரத்தில் செல்ல பேருந்து சேவையை நம்பியுள்ளனர்.
அதேபோல, உத்திரமேரூர், வாலாஜாபாத் பகுதிகளில் இருந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு வேலைக்கு செல்வோரும் போதிய போக்குவரத்து வசதியின்றி பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
அரசு பேருந்துகள் இல்லாத நேரங்களில் தனியார் வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டியிருப்பதால், தினசரி பயணச் செலவு அதிகரிக்கிறது.
போக்குவரத்து வசதி இல்லாததால், சில கிராம மக்கள் வேலைவாய்ப்புகளை தேர்வு செய்வதிலும் சிரமங்களை எதிர் கொள்கின்றனர்.
10 பணிமனைகள்
காஞ்சிபுரம் போக்கு வரத்து மண்டலத்தின் கீழ், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர், தாம்பரம், மதுராந்தகம், செங்கல்பட்டு உட்பட 10 பணிமனைகள் செயல்படுகின்றன.
இத்தனை பணிமனைகள் இருந்தும், மாவட்டத்தின் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் தேவையான பேருந்து சேவைகள் கிடைக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சில பேருந்து சேவைகள் நிறுத்ததப்பட்டிருப்பதும் கிராம மக்களுக்கு வேதனை அளிக்கிறது. அதாவது, காஞ்சிபுரம் பணிமனையை சேர்ந்த டி55ஏ, என்ற பேருந்து காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, உத்திர மேரூருக்கு காலை 10:40 மணிக்கு வரும்.
உத்திரமேரூரில் இருந்து காலை 11:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, காஞ்சிபுரம் செல்லும். இந்த பேருந்து இரண்டு ஆண்டுகளாக இயக்கப்படாமல் உள்ளது.