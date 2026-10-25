மழையை சமாளிக்க 5,000 மணல் மூட்டைகள் 15,000 மணல் பைகள் தயார்: நீர்வளத் துறை
மழையை சமாளிக்க 5,000 மணல் மூட்டைகள் 15,000 மணல் பைகள் தயார்: நீர்வளத் துறை
ADDED : செப் 29, 2026 07:14 PM
காஞ்சிபுரம், செப். 30--–
வடகிழக்கு பருவமழையை சமாளிக்க, 5,000 மணல் மூட்டைகளும், 15 ஆயிரம் மணல் பைகளும் தயாராக வைத்திருப்பதாக, நீர்வளத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், மழைநீர் தேங்குதல், நீர்நிலைகளில் உடைப்பு ஏற்படுவது உள்ளிட்ட பாதிப்புகளை சமாளிக்கவும், ஆறுகளை சீர்படுத்தும் பணிகளை நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள், கால்வாய்கள் மற்றும் நீர்வழித் தடங்களில் மழைக்காலத்திற்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
மழையால் நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து, கரைகள் அல்லது தடுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், உடனடியாக சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் தேவையான பொருட்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நீர்வள ஆதாரத்துறை சார்பில் மாவட்டம் முழுதும் 5,000 மணல் மூட்டைகள் தயார் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அவசர காலங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக 15 ஆயிரம் மணல் பைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழையின்போது கனமழை பெய்து ஏரிகள் மற்றும் கால்வாய்களில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் பட்சத்தில், கரைகளில் உடைப்பு ஏற்படுவதை தடுக்கவும், ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை உடனடியாக சரி செய்யவும் இந்த மணல் மூட்டைகள் மற்றும் மணல் பைகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன.
மழைக்காலத்தில் நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்வழித்தடங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவையான இடங்களில் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.