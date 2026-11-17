/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/கழிப்பறையில் வழுக்கி விழுந்த 66 வயதானவர் பலி
ADDED : நவ 16, 2026 08:03 PM
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உத்திரமேரூர்: ஆனம்பாக்கத்தில் கழிப்பறையில் வழுக்கி விழுந்த 66 வயதான ஒருவர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று (நவ.,16) உயிரிழந்தார்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், ஆனம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சேகர் 66. விவசாய கூலி. இவர், கடந்த 13ம் தேதி காலையில் கழிப்பறைக்கு சென்றார்.
அப்போது அவர் எதிர்பாராத விதமாக கால் வழுக்கி விழுந்ததில் தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. குடும்பத்தினர் மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வந்த சேகர், நேற்று, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, சேகர் மகள் மஞ்சுப்ரியா அளித்த புகாரின்படி, சாலவாக்கம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.