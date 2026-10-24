காஞ்சி மாவட்டத்தில் 7 ஏரிகள் முழு கொள்ளளவை எட்டின!
காஞ்சி மாவட்டத்தில் 7 ஏரிகள் முழு கொள்ளளவை எட்டின!
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:06 PM
காஞ்சிபுரம்: வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால், ஏழு ஏரிகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நீர்வள ஆதாரத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 381 ஏரிகள் உள்ளன. இந்த ஏரிகளில், தென்மேற்கு பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யாததால், கடந்த அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பெரும்பாலான ஏரிகள் வறண்டு காணப்பட்டன. பல ஏரிகளில் 25 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே தண்ணீர் இருந்தது.
இந்நிலையில், சில நாட்களாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால், ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஏரிகளில் நீர் இருப்பு வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.
நேற்றைய நிலவரப்படி நத்தப்பேட்டை, வல்லப்பாக்கம், பழையசீவரம் ஆறுகொண்டான், வையாவூர், எறையூர் தேவேனேரி, அனுமந்தண்டலம், இளநகர் சித்தேரி ஆகிய ஏழு ஏரிகள் 100 சதவீத கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதாக, நீர்வள ஆதாரத் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், இரண்டு ஏரிகளில் 75 சதவீதமும், 60 ஏரிகளில் 50 சதவீதமும் தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. அதேசமயம், 307 ஏரிகளில் 25 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே நீர் இருப்பு உள்ளது. தொடர் மழையால் ஏரிகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவது விவசாயிகளிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான ஏரிகள் இன்னும் குறைந்த அளவிலேயே நீர் இருப்பை கொண்டுள்ளதால், வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்ந்து பெய்தால் மட்டுமே ஏரிகளின் நீர் இருப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.