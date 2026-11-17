‘தாட்கோ’ கடனுதவி கேட்டு 700 பேர் ஓராண்டுக்கும் மேல் காத்திருப்பு! இழுத்தடிக்கும் வங்கிகளால் தொழில் தொடங்குவதில் சிக்கல்
‘தாட்கோ’ கடனுதவி கேட்டு 700 பேர் ஓராண்டுக்கும் மேல் காத்திருப்பு! இழுத்தடிக்கும் வங்கிகளால் தொழில் தொடங்குவதில் சிக்கல்
ADDED : நவ 16, 2026 09:40 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், ‘தாட்கோ’ திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்க கடனுதவி கேட்டு விண்ணப்பித்த 700க்கும் மேற்பட்டோர், 16 மாதங்களாக கடன் கிடைக்காமல் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வங்கிகள் கடனுதவி வழங்காமல் இழுத்தடிப்பதால், தொழில் தொடங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு உள்ளது.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டிற்காக, ‘தாட்கோ’ எனும் தமிழக ஆதிதிராவிடர் வீட்டு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு கழகம், 1974ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இவற்றின் வாயிலாக, நிலமற்ற விவசாயிகள் நிலம் வாங்க உதவி செய்தல், கறவை மாடு வழங்க கடனுதவி வழங்குதல், மகளிர் குழுவினருக்கு சுழல் நிதி, இளைஞர்களுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் தொழிற் தொடங்கி உதவுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முழுதும், மகளிர் சுயஉதவிக் குழு கடன், கறவை மாடுகள் வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு, மானிய கடன் உள்ளிட்ட கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான கடன் கேட்டு, ஆண்டுதோறும் 1,500க்கும் மேற்பட்டோர் இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, கறவை மாடு கடனுதவி கேட்டு, 700க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் விண்ணப்பித்து, 16 மாதங்களாக காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது.
பெரும்பாலான விண்ணப்பதாரர்கள், தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதல் மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரையில் கடன் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
அதற்கேற்ப, கால்நடை மருத்துவரின் பரிந்துரை சான்று, மாடு விற்கும் நபரின் சம்மத கடிதம் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
இருப்பினும், கூட்டுறவு வங்கி நிர்வாகம் மற்றும் அரசுடமை வங்கி நிறுவனங்கள் கடன் வங்க மறுப்பு தெரிவிக்கின்றன.
கறவை மாடு வளர்ப்பு கடனுதவி கேட்டு, பெரும்பாலான விண்ணப்பதரார்கள் கிராமங்களில் வசிப்போராக இருப்பதால், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்க நிர்வாகங்களை நாடுகின்றனர்.
அங்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் கடனுதவி வழங்க முடியாது என, விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து விடுகின்றனர்.
செல்வாக்குள்ள சிலரிடம், ‘மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்குகிறோம். அதற்கேற்ப திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து கொடுங்கள்’ என, விண்ணப்பதாரரை அலைகழிக்க வைக்கின்றனர்.
இதனால், 700க்கும் மேற்பட்டோர் ‘தாட்கோ’ திட்டத்தில் கடனுதவி பெற முடியாமலும், புதிய தொழில் தொடங்க முடியாத நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் தலையீடு செய்து, கிராமப்புற மக்களுக்கு கடனுதவி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, வாலாஜாபாத் வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த கடனுதவி பெற விண்ணப்பித்தவர் ஒருவர் கூறியதாவது:
கறவை மாடு பெற மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடன் கேட்டு, தாட்கோவில் விண்ணப்பித்திருந்தேன். கடன் வழங்க முடியாது என, வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்து விட்டது. அதற்கு பதிலாக, ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு புதிய திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து கொடுத்துள்ளோம். இது, விண்ணப்பதாரரை அலை கழிக்கும் செயலாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தாட்கோ மேலாளர் ராஜசுதா கூறியதாவது:
கடன் கேட்டு விண்ணப்பிப்போர், வங்கி நிர்வாகத்திடம் முன் அனுமதி பெறுவதில்லை. தொடக்க வேளாண் வங்கிகளில், கடனுதவி பெற்று கொடுக்க முயற்சி செய்தாலும், மூன்று லட்சம் ரூபாய் புதிய கடன் வழங்க கூட்டுறவு வேளாண் கடன் சங்கத்தினர் மறுப்பு தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்குள் திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து கடன் வழங்குவதற்குள் தாமதம் ஏற்படுகிறது. தாட்கோவில், எந்த பிரச்னையும் வருவதில்லை. வங்கிகளில் தான் அதிக பிரச்னை வருகிறது.
விரைவில் வங்கி அதிகாரிகளிடம் கூறி, சரி செய்து உடனுக்குடன் கடனுதவி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.