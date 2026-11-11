காஞ்சியில் 6 நாட்களில் 74 பேர் கைது

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ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், போதைப் பொருள் விற்பனை உள்ளிட்ட சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட 74 பேர், ஆறு நாட்களில் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளதாக எஸ்.பி.,அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, மாவட்டத்தில் சட்டம் -–- ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்கள் அச்சமின்றி பண்டிகையை கொண்டாடவும், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போலீசார் சிறப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த 5ம் தேதி முதல் 10ம் தேதி வரை மாவட்டம் முழுதும், எஸ்.பி., அரவிந்த் தலைமையில் சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதில், போலீசாரின் சரித்திர பதிவேட்டில் உள்ள 22 பேர், தொடர்ந்து பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்ட 12 பேர், தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 22 பேர் மற்றும் இதர குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்ட 18 பேர் என மொத்தம், 74 பேர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டம் முழுதும் போலீசாரின் கண்காணிப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தப்படும்.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்துவோர், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிப்போர், போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, எஸ்.பி. அரவிந்த் எச்சரித்துள்ளார்.