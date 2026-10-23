நடைபயிற்சியில் பங்கேற்ற 95 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை
நடைபயிற்சியில் பங்கேற்ற 95 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 04:06 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில், ‛நடப்போம்; நலம் பெறுவோம்’ திட்டத்தின்கீழ், நேற்று நடந்த 8 கி.மீ., நடைபயிற்சியில் பங்கேற்ற, 95 பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில், செப்டம்பர் மாதத்திற்கான நடைபயிற்சி இயக்க நிகழ்ச்சி, காஞ்சி கலெக்டர் அலுவலக நுழைவாயில் அருகில், நேற்று நடந்தது.
இதில், காஞ்சிபுரம் இந்திய மருத்துவ சங்க முன்னாள் தலைவர் மனோகரன் தலைமை தாங்கினார். முன்னாள் தலைவர் சரவணன், முன்னாள் செயலர் வெங்கடேசன், மருத்துவ மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு அட்சயா உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இதில், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை அதிகாரிகள், மாநகராட்சி பணியாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் என, 95 பேர் பங்கேற்னர்.
நடைபயிற்சியில் ஈடுபட்டோருக்கு, பரந்துார் வட்டார சுகாதார நிலைய மருத்து குழுவினரf, ரத்த அழுத்தம், ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு உள்ளிட்ட பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் செந்தில் தலைமையிலான குழுவினர் செய்திருந்தனர்.