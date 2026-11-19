பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஒரு வாரமாக வீணாகும் குடிநீர்
பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஒரு வாரமாக வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சாலை தெருவில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில், உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், ஒரு வாரமாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் உள்ள 51 வார்டுகளில் வசிப்பவர்களுக்கு பாலாறு, திருப்பாற்கடல், வேகவதி ஆற்றங்கரையில் ஆழ்துளை குழாய் அமைக்கப்பட்டு, நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாய் வாயிலாக குடிநீர் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் சாலை தெருவில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, ஒரு வாரமாக குடிநீர் வீணாக சாலையில் வெளியேறி வருகிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு சாலை சேதமடைந்து உள்ளதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர். மேலும், குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உள்ளதோடு, நீண்டநேரம் மின்மோட்டார் இயங்குவதால், மின்சாரம் விரயமாகிறது. இதனால், மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, காஞ்சிபுரம் சாலை தெருவில், பிரதான குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சீரமைக்க மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி பொறியாளர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘காஞ்சிபுரம் சாலை தெருவில், பிரதான குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சீரமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.