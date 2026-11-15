தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து நாசம்

நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து நாசம்

நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து நாசம்

ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

குன்றத்துார்: நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததில், அதில் பயணம் செய்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிர் தப்பினர்.

குன்றத்துார் அடுத்த பழந்தண்டலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன், 56. மனைவி, மகனுடன் சென்னையில் நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, ‘மாருதி சுசூகி பிரெஸ்ஸா’ காரில் நேற்று (நவ.,13) இரவு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.

குன்றத்துார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையில் சிறுகளத்துார் அருகே சென்றபோது, காரின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வெளியேறி திடீரென தீப்பற்றியது. இதையடுத்து, காரில் இருந்த மூவரும் உடனடியாக கீழே இறங்கி உயிர் தப்பினர்.

தொடர்ந்து கார் முழுதும் தீப்பற்றி எரிந்தது. தகவலறிந்து வந்த பூந்தமல்லி தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், கார் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தது. திருமுடிவாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us