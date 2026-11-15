நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து நாசம்
நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பிடித்து நாசம்
ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
குன்றத்துார்: நெடுஞ்சாலையில் சென்ற கார் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததில், அதில் பயணம் செய்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிர் தப்பினர்.
குன்றத்துார் அடுத்த பழந்தண்டலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன், 56. மனைவி, மகனுடன் சென்னையில் நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, ‘மாருதி சுசூகி பிரெஸ்ஸா’ காரில் நேற்று (நவ.,13) இரவு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
குன்றத்துார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையில் சிறுகளத்துார் அருகே சென்றபோது, காரின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வெளியேறி திடீரென தீப்பற்றியது. இதையடுத்து, காரில் இருந்த மூவரும் உடனடியாக கீழே இறங்கி உயிர் தப்பினர்.
தொடர்ந்து கார் முழுதும் தீப்பற்றி எரிந்தது. தகவலறிந்து வந்த பூந்தமல்லி தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும், கார் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தது. திருமுடிவாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.