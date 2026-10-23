மின்மோட்டார் பழுதடைந்ததால் வீணாகும் பொது கழிப்பறை

ADDED : செப் 28, 2026 04:42 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வெங்கடேசபாளையத்தில், மின்மோட்டார் பழுதடைந்ததால், பொது கழிப்பறை பயன்பாடின்றி வீணாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, 20வது வார்டு வெங்கடேசபாளையத்தில், 2013ல், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், பொது கழிப்பறை கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
அப்பகுதி மக்கள் பொது கழிப்பறையை பயன்படுத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கழிப்பறையின் தண்ணீர் தேவைக்காக அமைக்கப்பட்ட மின்மோட்டார் பழுதடைந்தது. மின்மோட்டாரை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதனால், பகுதி மக்கள் கழிப்பறையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால், கழிப்பறைக்கு பூட்டு போடப்பட்டது.
எனவே, மின்மோட்டாரை பழுது நீக்குவதோடு, கழிப்பறையை புதுப்பித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வெங்கடேசபாளையம் மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘காஞ்சிபுரம் வெங்கடேசபாளையத்தில் உள்ள பொது கழிப்பறையில் மின்விளக்குகள் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரிக் உபகரணங்ள், குழாய்கள், கதவுகள், மின்மோட்டார் உள்ளிட்டவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார்.