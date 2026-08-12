/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ தேவரியம்பாக்கத்தில் ஆடி திருவிழா
UPDATED : ஆக 09, 2026 03:34 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:30 PM
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காஞ்சிபுரம்:தேவரியம்பாக்கம் தான்தோன்றியம்மன் கோவிலில், ஆடி திருவிழா நேற்று விமரிசையாக நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, தேவரியம்பாக்கம் கிராமத்தில், தான்தோன்றியம்மன் கோவில் உள்ளது. ஆடி திருவிழாவை முன்னிட்டு நேற்று காலை 10:00 மணி அளவில், தான்தோன்றியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பெண்கள் கூழ்வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதை தொடர்ந்து, மூலவர் தான்தோன்றியம்மன் புற்று அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.