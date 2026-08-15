காஞ்சியில் ஆடிப்பூர திருவிழா கோலாகலம்

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM
காஞ்சிபுரம்: ஆடிப்பூரத்தை ஒட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்களில் நேற்று, சிறப்பு பூஜைகள் மற்றும் பால்குட ஊர்வலம் கோலாகலமாக நடந்தது.
ஆடிப்பூரத்தையொட்டி, காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலில், 23வது ஆண்டு பால்குடம் மற்றும் திருவிளக்கு பூஜை நேற்று நடந்தது. நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு, காஞ்சிபுரம் சங்கரமடத்தில் இருந்து, 508 பால்குடம் எடுத்து வந்த பக்தர்கள், ஊர்வலமாக சென்று காமாட்சி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. மாலை 5:00 மணிக்கு 508 திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவிலில் அமைந்துள்ள தேவி கருமாரி திருபுரசுந்தரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜைகள் நடந்தன. தொடர்ந்து, வளையல் அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். காலை 11:30 மணிக்கு பூச்சொரிதல் எனும் புஷ்பாஞ்சலி நடைபெற்றது.
உத்திரமேரூர் உத்திரமேரூர் துர்க்கையம்மன் கோவிலில், நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு 501 பெண்கள் பால் குடங்களை தலையில் சுமந்தபடி ஊர்வலமாக சென்று, அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்தனர். மாலை 6:00 மணிக்கு கோமாதா பூஜை நடைபெற்றது. இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடைபெறும்.
அதேபோல, உத்திரமேரூர் - எல்.எண்டத்தூர் சாலையில், நுாக்கலம்மன் கோவிலில், நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு தீமிதி திருவிழா நடந்தது. இதில், விரதம் இருந்த பக்தர்கள் தீமிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். இரவு 7:15 மணிக்கு புஷ்ப பல்லக்கில் அம்மன் வீதியுலா நடைபெற்றது.