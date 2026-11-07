சிறுபாலத்தின் தளத்தில் ஓட்டை :களக்காட்டூரில் விபத்து அபாயம்
சிறுபாலத்தின் தளத்தில் ஓட்டை :களக்காட்டூரில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 07, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
காஞ்சிபுரம்: களக்காட்டூர் சாலையில் உள்ள சிறுபாலத்தின் தளம் சேதமடைந்து ஓட்டை ஏற்பட்டுள்ளதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், களக்காட்டூர் ஏரிக்கரை சாலை வழியாக குருவிமலை மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமத்தினர் சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில், இச்சாலையின் குறுக்கே மழைநீர் வெளியேறுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுபாலத்தின் தளம் சேதமடைந்து, ஓட்டை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், குறிப்பாக இரவு நேரங்களில் ஓட்டை இருப்பது தெரியாமல் நிலைதடுமாறி விழும் அபாயம் உள்ளது.
கனரக வாகனங்கள் மற்றும் கார்கள் பாலத்தின் மீது செல்லும்போது, சேதமடைந்த பகுதி மேலும் விரிவடைந்து பாலத்தின் உறுதித்தன்மை பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மழைக்காலங்களில் மழைநீர் அதிகளவில் செல்லும்போது, ஏற்கனவே சேதமடைந்துள்ள பாலத்தின் தளம் மேலும் வலுவிழக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதனால், காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள், சிறுபாலத்தை ஆய்வு செய்து சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.