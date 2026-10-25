காவிதண்டலத்தில் தடுப்பு இல்லாத சிறுபாலத்தால் விபத்து அபாயம்
காவிதண்டலத்தில் தடுப்பு இல்லாத சிறுபாலத்தால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:44 PM
உத்திரமேரூர்: காவிதண்டலம் சாலையில் தடுப்பு இல்லாத சிறுபாலத்தால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், ஒரக்காட்டுப்பேட்டையில் இருந்து, காவிதண்டலம் வழியாக களியப்பேட்டைக்கு செல்லும் சாலை உள்ளது. களியப்பேட்டையைச் சுற்றியுள்ள ராஜம்பேட்டை, கரும்பாக்கம், மிளகர்மேனி, சீட்டணஞ்சேரி மற்றும் விச்சூர் அடுத்த திருவானைக்கோவில், மாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் இச்சாலை வழியாக தினசரி செங்கல்பட்டு சென்று வருகின்றனர்.
இச்சாலையில் காவிதண்டலம் அருகே பாலாற்றில் இருந்து களியப்பேட்டை உள்ளிட்ட ஏரிகளுக்கு செல்லும் நீர்வரத்து கால்வாயின் இணைப்பாக சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறுபாலத்திற்கு தடுப்பு ஏற்படுத்தாமல் விடுபட்டுள்ளது.
இப்பகுதியில் மின்விளக்கு வசதியும் இல்லாததால் இரவு நேரங்களில் வரும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, காவிதண்டலம் சாலையில் உள்ள பாலாற்று கால்வாய் இணைப்பு சிறுபாலத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் ஏற்படுத்த நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.