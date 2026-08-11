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சாலையோரம் சாய்ந்த மின் கம்பத்தால் சிறுமாங்காட்டில் விபத்து அபாயம்
சாலையோரம் சாய்ந்த மின் கம்பத்தால் சிறுமாங்காட்டில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:00 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்:சிறுமாங்காடு செல்லும் சாலையோரம் விபத்து அபாயம் ஏற்படும் வகையில் சாய்ந்துள்ள மின் கம்பத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், சிறுமாங்காடு ஊராட்சியில் 1,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள வீடுகளுக்கு, சிறுமாங்காடு சாலையோரம் மின் கம்பங்கள் வழியாக மின் ஓயர் செல்கிறது.
இவற்றில் சில மின்கம்பங்கள் சாலையோரம் சாய்ந்து, விழும் நிலையில் உள்ளது. இதனால், சிறுமாங்காடு சாலையில் மின் விபத்து ஏற்படும் அச்சத்தில் அப்பகுதி மக்கள் உள்ளனர்.
எனவே, ஆபத்தான நிலையில் சாய்ந்துள்ள மின் கம்பத்தை, மின் வாரிய அதிகாரிகள் சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.