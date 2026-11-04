தரமில்லாத பொருட்கள் வழங்கினால் நடவடிக்கை: கூட்டுறவு கண்காணிப்பாளர்
தரமில்லாத பொருட்கள் வழங்கினால் நடவடிக்கை: கூட்டுறவு கண்காணிப்பாளர்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:14 PM
உத்திரமேரூர்: மலிவு விலையில் வழங்கப்படும் பொருட்கள் தரமில்லாமல் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, உத்திரமேரூரில் மண்டல கண்காணிப்பாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்திரமேரூர் கூட்டுறவு பண்டக சாலையில், 200 ரூபாய்க்கு மளிகைப்பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் கடந்த வாரம் தொடங்கப்பட்டது.
இந்த மளிகைப்பொருட் கள் முறையாக சென்றடைகிறதா என, நேற்று காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு கண்காணிப்பாளர் பாஸ் கரன் உத்திரமேரூர் கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் ஆய்வு செய்தார்.
இத்திட்டத்தில் வழங்கப்படும் பொருட்கள் தரமில்லாமல் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, எச்சரிக்கை செய்துள்ளார்.
இந்த ஆய்வின் போது, காஞ்சிபுரம் மண்டல கூட்டுறவு இணைப்பதிவாளர் யோகவிஷ்ணு உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.