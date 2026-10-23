‘அந்நிய மரங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கணும்’

ADDED : அக் 22, 2026 08:11 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வன அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு ஆய்வு கூட்டத்தில், ‘அந்நிய மரங்களை வேருடன் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் தெரிவித்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வன அலுவலகத்தில், வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் தலைமையில், இன்று (அக்.,22) சிறப்பு ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்திற்கு, சென்னை மண்டல வனப்பாதுகாவலர் சுமேஷ் சோமன், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வன அலுவலர் பால்வே கிரீஷ் ஹரிபாபு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இக்கூட்டத்தில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வனத்துறை சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றம் குறித்து கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது.
வனப்பகுதிகளில் இயற்கை சூழலை சீர்குலைக்கும் அந்நிய மரங்களை கண்டறிந்து, உடனே அகற்ற வேண்டும். வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் மனிதர்களை -வனவிலங்குகள் தாக்குவதை தடுக்க வேண்டும்.
மேலும், காப்புக்காடுகள் வழியாக செல்லும் சாலைகளை மேம்படுத்தி, வனப் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டது.
பின், அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் பேசுகையில், “அரசின் அனைத்து திட்டப் பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க வேண்டும். ஒதுக்கப்படும் பொது நிதியை சிக்கனமாகவும், முறையாகவும் பயன்படுத்த வேண்டும்,” என, அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இதில், வனச்சரக அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.