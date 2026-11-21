குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.100 கோடி வரை கூடுதல் கடன்: அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டம் அறிமுகம்
குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.100 கோடி வரை கூடுதல் கடன்: அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டம் அறிமுகம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:37 PM
காஞ்சிபுரம்: குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் நிதி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், மத்திய அரசு அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இத்திட்டத்தில், 100 கோடி ரூபாய் வரை கடன் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திகுறிப்பு:
மத்திய அரசு அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுதும் தகுதியுள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, 2.55 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை கூடுதல் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, 100 சதவீத கடன் உத்தரவாதமும், இதர தகுதியுள்ள நிறுவனங்களுக்கு, 90 சதவீத கடன் உத்தரவாதமும் வழங்கப்படும். ஒரு நிறுவனத்திற்கு அதிகபட்சமாக, 100 கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படும்.
கடனை திருப்பி செலுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அவகாசம் வழங்கப்படும். இதில், முதல் ஓராண்டு தவணை செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். மேலும், கடன் உத்தரவாத கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.
தகுதியுள்ள நிறுவனங்கள், மத்திய அரசின் www.jansamarth.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விபரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். இத்திட்டத்தில் பங்கேற்கும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களை அணுகியும் கூடுதல் கடன் பெறலாம்.
இத்திட்டம், 2027 மார்ச் 31ம் தேதி வரை அல்லது 2.55 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் உத்தரவாத இலக்கை எட்டும் வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், இத்திட்டத்தை பயன்படுத்தி நடைமுறை மூலதன தேவைகளை பூர்த்தி செய்து, உற்பத்தியை அதிகரிப்பதுடன், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.