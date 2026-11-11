உத்திரமேரூரில் விவசாய பணிகள் தீவிரம்

UPDATED : நவ 10, 2026 08:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:09 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூரில் சம்பா பருவத்தில், நெல் சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் வயல்களில் உழவு செய்தல், அண்டை வெட்டும் பணிகளை தொடங்கி உள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் வட்டாரத்தில், பெரும்பாலான கிராமங்களில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவ மழை தொடங்கி உள்ளதால், உத்திரமேரூர், வேடப்பாளையம், காட்டுப்பாக்கம், கம்மாளாம்பூண்டி, திருப்புலிவானம், மருத்துவம்பாடி, சாலவாக்கம், ஆலப்பாக்கம், சீட்டணஞ்சேரி ஆகிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சம்பா பருவத்தில் நெல் நடவு செய்வதற்காக டிராக்டர் மூலம் உழவு செய்தல், அண்டை வெட்டுதல், பரம்பு ஓட்டுதல், நாற்று விடுதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து, விவசாயி ஒருவர் கூறியதாவது:
சில தினங்களாக பெய்து வரும் மழையால், கிணறு மற்றும் போர்வெல்களில் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால், வயல்களில் நடவு செய்வதற்காக டிராக்டர் மூலம் உழவு செய்தல், அண்டை வெட்டும் பணிகள் முடிந்தயுடன் நெல் நடவு பணிகள் நடைபெறும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.