விவசாயத்திற்கு கைகொடுக்கும் ஏரிகளில் நீர்இருப்பு குறைவு! 35,000 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் தரிசாகும் அபாயம்
விவசாயத்திற்கு கைகொடுக்கும் ஏரிகளில் நீர்இருப்பு குறைவு! 35,000 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் தரிசாகும் அபாயம்
ADDED : நவ 06, 2026 10:06 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் நீர்வளத்துறையின் கீழ் உள்ள விவசாயத்திற்கு பெரிதும் கைகொடுக்கும் தாமல், உத்திரமேரூர், மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட முக்கியமான 16 ஏரிகளில் சொற்ப அளவிலே நீர் இருப்பதால், பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர். 35,000 ஏக்கர் விளை நிலங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காமல், பாசனமின்றி அவை தரிசாகும் அபாயம் உள்ளது.
காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய இரு மாவட்டங்களிலும், நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் மொத்தம் 909 ஏரிகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
வடகிழக்கு பருவமழை அக்., மாதம் நிலையில், ‘அர்னாப், முரசு’ என, இரு புயல்கள் உருவாகின. இருப்பினும், தமிழகத்திற்கு போதிய மழையை அளிக்காமல் ஆந்திர மாநிலத்தில் கரையை கடந்ததால், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட வடமாவட்டங்களில் எதிர்பார்த்த மழை கிடைக்கவில்லை.
இதனால், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 13 ஏரிகளும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இரண்டு ஏரிகள் மட்டுமே முழுமையாக நிரம்பியுள்ளன.
இரு மாவட்டங்களிலும் தாமல், உத்திரமேரூர், மதுராந்தகம் உள்ளிட்ட முக்கியமான 16 ஏரிகளின் பாசனத்தை நம்பி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 18,400 ஏக்கரிலும், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 16,120 ஏக்கரிலும், விவசாயம் நடந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, தென்னேரி, உத்திரமேரூர் ஆகிய ஏரிகளில் தலா 1 டி.எம்.சி., அளவுக்கு தண்ணீர் சேமிக்க முடியும். ஆனால், தற்போது உத்திரமேரூர், மணிமங்கலம், காயார், மானாமதி, சிறுதாவூர், தையூர் உள்ளிட்ட பல ஏரிகளில் நீர்வரத்து குறைவாக இருப்பதால், போதிய நீர் இருப்பு இல்லை. ஒரு ஏரி கூட நிரம்பாததால், ஏரியை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
பொதுவாக, வடகிழக்கு பருவமழைக்காலத்தில் ஏரிகளுக்கு கிடைக்கும் நீர்வரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே, விவசாயிகள் சம்பா பருவ சாகுபடிக்கான பணிகளை மேற்கொள்வர்.
ஆனால், இந்த ஆண்டு பருவமழை தொடக்கத்திலேயே ஏரிகளில் நீர் இருப்பு குறைவாக இருப்பதால், சாகுபடி பணிகளை முழுமையாக மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே மழை குறைவால் நிலத்தடி நீர்மட்டமும் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ள நிலையில், ஏரிகளில் போதிய நீர் தேங்காதது விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.