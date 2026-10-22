/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன்
UPDATED : அக் 13, 2026 08:43 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
அ நிறம் | அளவு
1. நவராத்திரி விழாவை முன்னிட்டு, வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவிலில், நவராத்திரி விழாவின் மூன்றாம் நாளான நேற்று, வல்லக்கோட்டை தேவி கருமாரி திரிபுரசுந்தரி அம்மன், ராஜராஜேஸ்வரி அங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
2. வாலாஜாபாத் வெள்ளரியம்மன் கோவிலில், கஜலட்சுமி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன்.
3. ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆதிகேசவ பெருமாள் மற்றும் பாஷ்யகார சுவாமி கோவிலில் நேற்று, எத்திராஜ நாதவல்லி தாயார், சர்வபூபாளம் வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.