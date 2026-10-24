அங்கன்வாடிமையம், பள்ளிகளில் காஸ் சிலிண்டர் திருடியவர் கைது 25 சிலிண்டர்கள் பறிமுதல்
அங்கன்வாடிமையம், பள்ளிகளில் காஸ் சிலிண்டர் திருடியவர் கைது 25 சிலிண்டர்கள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 20, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:32 PM
காஞ்சிபுரம்: அங்கன்வாடி மையங்கள் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிகளின் சமையலறைகளில் இருந்து காஸ் சிலிண்டர்களை திருடியவரை போலீசார் கைது செய்து, 25 சிலிண்டர்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
காஞ்சிபுரம் வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் தெருவில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில், கடந்த 10ம் தேதி இரண்டு காஸ் சிலிண்டர்கள் திருட்டு போயின.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, சிவகாஞ்சி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்தனர். ஆய்வாளர் சுரேஷ் மற்றும் தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், காஞ்சிபுரம் அடுத்த மூலப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த காளிதாஸ், 42. காஸ் சிலிண்டர்களை திருடியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இந்து மெடிக்கல் அருகே சிலிண்டருடன் சென்ற காளிதாஸை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர். சிவகாஞ்சி, விஷ்ணுகாஞ்சி, காஞ்சிபுரம் தாலுகா, பாலுச்செட்டிச்சத்திரம், பொன்னேரிக்கரை ஆகிய காவல் நிலைய எல்லைகளில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்கள் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளிகளின் சமையலறைகளில் இருந்து சிலிண்டர்களை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார்.
அவரிடம் இருந்து, 25 காஸ் சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. காளிதாஸை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.