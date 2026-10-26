சிவன் கோவில்களில் அன்னாபிஷேக விழா

ADDED : அக் 25, 2026 07:09 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு ஏரிக்கரையோரம் அமைந்துள்ள காமாட்சி அம்மன் கோவில் தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட கைலாசநாதர் கோவிலில், ஐப்பசி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு மஹா அன்னாபிஷேக விழா இன்று (அக்.,25), நடைபெற்றது.
மூலவர் கைலாசநாதருக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டு, அன்னம் மற்றும் காய்கனிகளால் அலங்காரம் செய்யப்பெற்று மஹா தீபாராதனை நடைபெற்றது.
* காஞ்சிபுரம் அடுத்த, படுநெல்லி கிராமத்தில் வடிவுடையாம்பாள் சமேத சந்திரமவுலீஸ்வரர் கோவிலில், இன்று அன்னாபிஷேக விழா நடந்தது. இந்த விழாவை முன்னிட்டு, இன்று காலை 21 திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.
இதையடுத்து, 3:00 மணி அளவில் அன்னாபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. அதை தொடர்ந்து, அன்னாபிஷேகத்திற்கு பயன்படுத்திய உணவுப்பொருட்களை சிவாச்சாரியர் பிரசாதமாக வழங்கினார்.
* திம்மராஜம்பேட்டை பர்வதவர்த்தினி சமேத ராமலிங்கேஸ்வரர், தென்னேரி ஆபத்சகாயேஸ்வரர், உள்ளாவூர் அகத்தீஸ்வரர், கோவிந்தவாடி கைலாசநாதர் கோவிலில் அன்னாபிஷேகம் நடந்தன.