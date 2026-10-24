/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/பொன்னியம்மன் கோவிலில் ஆண்டு விழா
ADDED : அக் 16, 2026 07:57 PM
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உத்திரமேரூர்: சிறுமையிலுார் பொன்னியம்மன் கோவிலில், 12ம் ஆண்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், சிறுமையிலுாரில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் பொன்னியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில், 2014 அக்டோபரில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. 12 ஆண்டுகளுக்கு பின் நடப்பாண்டு கும்பாபிஷேகம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது.
ஆனால், நிர்வாக சிக்கலால் அடுத்தாண்டு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், 12ம் ஆண்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது. காலை 9:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமம் மற்றும் கலச பூஜை நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து, மூலவருக்கு பால், தயிர், சந்தனம், தேன் உள்ளிட்ட திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று, சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.