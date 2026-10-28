‛அம்பேத்கர் விருது’ பெற விண்ணப்பம் வரவேற்பு

UPDATED : அக் 28, 2026 08:24 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:24 PM
காஞ்சிபுரம்: நடப்பாண்டிற்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்தி அறிக்கை:
பட்டியல் இன மக்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்காகவும், அவர்களின் சமூக, கல்வி, பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காகவும் பலர் அறிய தொண்டாற்றி வருகின்றனர்.
இதுபோன்றோருக்கு ஆண்டுதோறும் திருவள்ளுவர் தினத்தன்று டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது வழங்கி அரசு கவுரவிக்கிறது.
நடப்பாண்டிற்கான டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது ஜனவரி மாதம் வழங்க உள்ளது. இந்த விருது பெற, www.tn.gov.in இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மேலும், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை இயக்குனரக அலுவலகம், சேப்பாக்கம் சென்னை; காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்று, உரிய ஆவணங்களுடன் நவ.,30ம் தேதி வரையில் காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கலெக்டர் பரிந்துரை செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.