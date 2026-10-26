/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/அய்யன்பேட்டை கோவிலுக்கு தக்கார் நியமனம்
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:16 PM
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காஞ்சிபுரம்: அய்யன்பேட்டை வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலை நிர்வகிக்க, கோவில் செயல் அலுவலருக்கு கூடுதலாக தக்கார் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த, அய்யன்பேட்டை கிராமத்தில் வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலை, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். மேலும், ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற வேண்டும் என, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த கோவில் தக்கார் பொறுப்பில் இருந்து, கோவில் நிர்வகிக்கும் பொறுப்பினை காஞ்சிபுரம் வழக்கறுத்தீஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.