அரசு பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கான கலைத் திருவிழா: 250 பேர் பங்கேற்பு
அரசு பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கான கலைத் திருவிழா: 250 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கா.மு. சுப்பராய முதலியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், 'காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம்' சார்பில் இன்று (நவ.,21) நடந்த பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கான கலை மற்றும் இலக்கியத் திருவிழாவில் 250 பேர் பங்கேற்றனர்.
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தி வரும் 'காஞ்சி டிஜிட்டல் டீம்' அமைப்பின் சார்பில், மாணவ – மாணவியரின் படைப்பாற்றல் மற்றும் தனித்திறன்களை வளர்த்தெடுக்கும் நோக்கில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதம் 'குழந்தைகளைக் கொண்டாடும் திருவிழா' நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, இந்த ஆண்டிற்கான விழா காஞ்சிபுரம் கா.மு. சுப்பராய முதலியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று நடைபெற்றது.
இதில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 55 அரசுப் பள்ளிகளில் இருந்து 250 மாணவ – மாணவியர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். மாணவ – மாணவியரின் திறமைகளை வெளிக் கொண்டு வரும் வகையில் கதை கூறுதல், மாறுவேடம், பேச்சுப் போட்டி, பாடல் பாடுதல், கவிதை எழுதுதல், ஓவியம் வரைதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்குச் சான்றிதழ் மற்றும் எழுது பொருட்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.